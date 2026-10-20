Ночной конфликт в московском кафе закончился откушенным носом
В столичном кафе посетитель в ходе ссоры откусил нос сопернику. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Конфликт между двумя мужчинами произошёл накануне ночью в кафе на Тверской улице. Их словесная перепалка быстро переросла в драку. Во время потасовки один из участников откусил другому кончик носа.
Пострадавшего гражданина экстренно доставили в больницу. Медики оказывают ему помощь. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и задержали виновного в нападении. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку.
До этого сообщалось о происшествии в Индонезии. Там москвичке в ягодицу воткнулась доска для серфинга.
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