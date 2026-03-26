«Не имел допуска»: Стали известны причины крушения вертолёта Ка-226 в Дагестане

26 марта 2026, 11:27

Пилот упавшего вертолёта Ка-226 не проходил обучение для управления этой машиной

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения вертолёта Ка-226 в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал Baza, пилот воздушного судна не имел необходимой профессиональной подготовки.





Вертолёт выполнял рейс из Кизляра в Избербаш. 7 ноября 2025 года он рухнул на нежилой коттедж на базе отдыха «Солнечный берег» в посёлке Ачи-Су Карабудахкентского района. Во время захода на посадку машина потеряла высоту и с силой ударилась о землю.



От удара у Ка-226 отделилась хвостовая часть. На борту находились семь человек, выжить удалось двоим. В отчёте МАК указано, что пилот, управлявший вертолётом в момент крушения, не проходил обучение и не имел допуска к полётам на Ка-226. Кроме того, он не обладал навыками, необходимыми для пилотирования этой модели.





