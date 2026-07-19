В Москве 19-летний парень забрал у пенсионерки миллион и превратил его в крипту
В Москве полицейские задержали предполагаемого мошенника, который забрал у пенсионерки один миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.
Следствие возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Аферисты действовали по известной схеме: 71-летняя женщина перешла по ссылке, затем неизвестные убедили её во взломе аккаунта и в том, что от её имени финансируют противоправную деятельность, после чего выманили сбережения.
Фигурант — 19-летний уроженец Сыктывкара. По версии следствия, именно ему потерпевшая передала наличные на бульваре Яна Райниса. Молодой человек конвертировал деньги в криптовалюту и отправил кураторам, получив за это вознаграждение.
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