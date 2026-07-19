В Москве 19-летний парень забрал у пенсионерки миллион и превратил его в крипту

19 июля 2026, 16:25

В Москве силовики задержали сообщника мошенников, забравшего 1 млн у пенсионерки

Фото: Istock/AlexRaths

В Москве полицейские задержали предполагаемого мошенника, который забрал у пенсионерки один миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.