Более 50 деревьев рухнули в Самаре из-за штормового ветра
В Самаре ветер повалил более 50 деревьев. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале на платформе MAX.
Аварийные службы весь вечер ликвидируют последствия непогоды, которую принёс проходящий через город грозовой фронт с оранжевым уровнем опасности. Шквалистый ветер с сильными порывами сломал несколько дорожных знаков и две рекламные конструкции, повредил три остановочных павильона. Носков добавил, что специалисты зафиксировали 29 случаев подтоплений, для устранения которых привлекли 8 единиц техники.
«Уважаемые самарцы! Убедительно прошу вас серьезно относиться к предупреждениям МЧС и выполнять рекомендации по безопасности. Берегите себя и своих близких», — написал глава города.По информации ТАСС, из-за падения деревьев в регионе погибли три человека – девочка и двое мужчин, ещё шесть человек пострадали. Более того, упавшие деревья повредили 15 автомобилей, крышу жилого дома и социального учреждения. Также оказалось нарушено электроснабжение в семи населённых пунктах двух муниципальных образований.