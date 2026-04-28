Более 50 деревьев рухнули в Самаре из-за штормового ветра

28 апреля 2026, 00:06

В Самаре ветер повалил более 50 деревьев. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале на платформе MAX.





Аварийные службы весь вечер ликвидируют последствия непогоды, которую принёс проходящий через город грозовой фронт с оранжевым уровнем опасности. Шквалистый ветер с сильными порывами сломал несколько дорожных знаков и две рекламные конструкции, повредил три остановочных павильона. Носков добавил, что специалисты зафиксировали 29 случаев подтоплений, для устранения которых привлекли 8 единиц техники.





«Уважаемые самарцы! Убедительно прошу вас серьезно относиться к предупреждениям МЧС и выполнять рекомендации по безопасности. Берегите себя и своих близких», — написал глава города.