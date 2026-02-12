Один человек погиб при взрыве газового баллона в гараже Тюмени
Один человек погиб при взрыве газового баллона в гаражном кооперативе «Суходольская, 1» в Тюмени. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, взрыв произошел в автомобиле на втором этаже одного из гаражей. Информация о нем поступила на диспетчерский пульт 12 февраля. Других пострадавших нет.
Ударная волна повредила шесть гаражей на площади 100 квадратных метров. В настоящее время причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что во Фрязино при взрыве автомобиля пострадал один человек. Предварительно, причиной стало находившееся в салоне неизвестное устройство. Мужчина получил травму ноги, с которой его увезли в больницу.
