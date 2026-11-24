В Турции разбился вертолет ВВС во время учебного полета
В Турции разбился вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) республики, выполнявший учебный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.
По данным ведомства, специалисты обнаружили обломки воздушного судна. Известно, что вертолет выполнял перелет из Эскишехира. Информация о пострадавших и составе экипажа пока не поступала.
В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются; точные причины и обстоятельства крушения также устанавливаются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро пострадали при крушении военного вертолета Ми-17В5 в Индонезии. Воздушное судно привлекли к тушению масштабных лесных пожаров в провинции Центральный Калимантан.
Однако во время забора воды возникла техническая неисправность, и вертолет упал в реку неподалеку от деревни Сунгай-Перлу.
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