Новорожденный и его мать не выжили после родов с врачом по телефону
В Индии мать и её новорождённый ребёнок погибли в результате врачебной халатности. Об этом сообщает Times of India.
Инцидент произошёл в Мемориальной больнице Маа Пармешвари Деви в городе Айодхья. Туда госпитализировали 32-летнюю Сони Ядав с родовыми схватками.
Как рассказал муж пациентки, во время родов врач Анжали Шривастава отсутствовала на месте. Процедуру проводил неквалифицированный сотрудник, который действовал по её телефонным указаниям.
Через полчаса персонал передал отцу ребёнка — младенец уже не дышал. Состояние Сони резко ухудшилось. Женщину перевели в другую клинику, но спасти её не удалось. 31 марта департамент здравоохранения опечатал больницу и начал расследование. Пациенток перевели в районную женскую больницу.
Ранее в Санкт-Петербурге родители заморили младенца голодом.
