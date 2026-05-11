NYT: Шесть тел обнаружили в вагоне грузового поезда на станции Ларедо в Техасе
В американском штате Техас нашли тела шестерых человек. Они находились в грузовом вагоне, передает газета The New York Times (NYT).
Трагедия произошла на железнодорожной станции в городе Ларедо, который расположен на границе США и Мексики. Тела обнаружил сотрудник Union Pacific, который отвечал за погрузку и разгрузку вагонов. Личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены — полиция проводит расследование.
Отмечается, что накануне днём температура воздуха в Ларедо превышала 32 градуса Цельсия. При этом внутри вагонов она всегда поднимается очень быстро, достигая огромных значений. За последнее десятилетие в этом районе происходило несколько инцидентов с гибелью мигрантов, которые не знали о такой опасности. Власти пока не подтвердили, связано ли новое происшествие с попыткой пересечь границу, чтобы попасть в США.
