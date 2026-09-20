Обезглавленного младенца нашли у крематория
В индийском городе Дели полиция выясняет обстоятельства гибели младенца, тело которого нашли без головы. Об этом сообщает портал News 9 Live.
Детские останки лежали возле ворот крематория. На момент смерти ребенку было около двух-трех месяцев. Его голову до сих пор не нашли. Сейчас следователи выясняют, что произошло с младенцем и кто оставил его тело возле крематория. Они опрашивают местных жителей и осматривают место происшествия.
Ранее сообщалось, что в вентиляции ресторана Walter's Soul Food Cafe в американском штате Джорджия нашли человеческие останки. Находку сделала сотрудница, которая заметила чьи-то голову и руки. Испуганная женщина позвала коллег, после чего вызвала полицию.
В итоге погибшего опознали как 37-летнего Террика Майерса. Пока полиции неизвестно, как и почему мужчина оказался в вентиляции ресторана.
Читайте также: