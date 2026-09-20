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В вентиляции ресторана нашли человеческие останки

В США работники ресторана нашли в вентиляции мертвого мужчину
Фото: iStock/AlessandroPhoto

В США работники ресторана нашли в вентиляции человеческие останки. Об этом сообщает издание People.



Речь идет о заведении Walter's Soul Food Cafe в Атланте, штат Джорджия. Находку сделала сотрудница, которая заметила в вентиляции чьи-то голову и руки. Женщина позвала коллег и вызвала полицию.

Погибшего опознали как 37-летнего Террика Майерса. Пока полиции неизвестно, как и почему мужчина оказался в вентиляционной системе ресторана.

Ранее сообщалось, что на побережье озера Мид в США нашли человеческие останки. Их принадлежность установить пока не удалось. Компания друзей проводила время на пляже, и один из них обратил внимание на подозрительный предмет в воде. Мужчина достал из озера челюсть, на которой сохранились зубы и пломбы.

Лидия Пономарева

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