В вентиляции ресторана нашли человеческие останки
В США работники ресторана нашли в вентиляции человеческие останки. Об этом сообщает издание People.
Речь идет о заведении Walter's Soul Food Cafe в Атланте, штат Джорджия. Находку сделала сотрудница, которая заметила в вентиляции чьи-то голову и руки. Женщина позвала коллег и вызвала полицию.
Погибшего опознали как 37-летнего Террика Майерса. Пока полиции неизвестно, как и почему мужчина оказался в вентиляционной системе ресторана.
Ранее сообщалось, что на побережье озера Мид в США нашли человеческие останки. Их принадлежность установить пока не удалось. Компания друзей проводила время на пляже, и один из них обратил внимание на подозрительный предмет в воде. Мужчина достал из озера челюсть, на которой сохранились зубы и пломбы.
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