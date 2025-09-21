Протестующие в Израиле требуют немедленного возвращения заложников из Газы
Массовые антиправительственные протесты охватили Израиль, десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других городов, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно добиться освобождения 48 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Протестующие собрались у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве и резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, неся транспаранты с призывом к президенту США Дональду Трампу вмешаться в ситуацию, передает ТАСС. По данным организаторов, в акциях участвовало до 100 тысяч человек, что делает их крупнейшими с начала войны в октябре 2023 года.
Критика политики Нетаньяху усилилась после начала масштабной наземной операции в Газе 16 сентября. Протестующие считают, что военная эскалация не способствует освобождению заложников, а подвергает их дополнительной опасности. По последним данным, из 48 оставшихся в плену заложников живы около 20 человек.
На фоне протестов международное давление на Израиль усиливается: 23 арабские и исламские страны осудили планы военного контроля над Газой, а Европа вводит точечные санкции. При этом США продолжают оказывать военную поддержку, что позволяет Израилю игнорировать часть критики.
