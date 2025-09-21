Протестующие в Израиле требуют немедленного возвращения заложников из Газы

21 сентября 2025, 00:18

Десятки тысяч израильтян требуют немедленного возвращения заложников из Газы

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Массовые антиправительственные протесты охватили Израиль, десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других городов, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно добиться освобождения 48 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.