Обложил матом и обещал изнасиловать: россиянина выгнали из Таиланда на 100 лет из-за чупа-чупса
В Таиланде 34-летний российский турист Валентин получил 99-летний запрет на въезд в страну. Мужчина, прилетевший на курорт Патонг в начале мая, в состоянии сильного опьянения неоднократно воровал чупа-чупсы из местного супермаркета, полагая, что система «всё включено» действует и за пределами отеля.
Как пишет Mash, продавцы долго не обращали внимание на кражи, однако после очередного инцидента вызвали полицию. Турист отказался оплачивать леденцы, начал угрожать убийством хозяевам магазина, а также оскорбил женщину-полицейского, пообещав изнасиловать её.
Хотя заявление о краже продавцы писать не стали из-за незначительности ущерба, россиянина арестовали за угрозы и оскорбление офицера. По данным СМИ, депортируют его на свиновозке в Бангкок, после чего отправят на родину.
Ранее стало известно, что освобожденную из рабства в Мьянме россиянку отправят в Таиланд. Ее удерживали мошенники.
