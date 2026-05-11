Обложил матом и обещал изнасиловать: россиянина выгнали из Таиланда на 100 лет из-за чупа-чупса

11 мая 2026, 17:37

Mash: Россиянина выгнали из Таиланда на 100 лет за кражу чупа-чупсов

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Таиланде 34-летний российский турист Валентин получил 99-летний запрет на въезд в страну. Мужчина, прилетевший на курорт Патонг в начале мая, в состоянии сильного опьянения неоднократно воровал чупа-чупсы из местного супермаркета, полагая, что система «всё включено» действует и за пределами отеля.