Обматеривший волонтеров депутат Урайкин извинился за свое поведение

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Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин принес извинения за свое поведение на встрече с волонтерами, спасающими птиц. Этим депутат поделился в своем telegram-канале.
«Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался – непрерывное напряжение дало о себе знать», — написал Урайкин.
Депутат отметил, что в процессе решения задач возникло недопонимание с волонтерами.
Ранее СМИ сообщали о скандале в одном из волонтерских центров Краснодарского края. На видео запечатлено, как замминистра образования региона Сергей Урайкин обрушился с критикой и матом на волонтеров, отмывающих птиц от мазута. По данным telegram-канала Mash, чиновник посетил центр на фоне новостей об его закрытии.
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