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Обнаружена несработавшая часть системы пожаротушения в «Крокусе»

Часть системы пожаротушения не сработала во при пожаре в «Крокусе» – РИА Новости
06 апреля 2024, 05:11
Фото: iStock/Matt277

Фото: iStock/Matt277

Из опросов пострадавших стало известно, что часть автоматической системы пожаротушения, отвечающей за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» после пожара не сработала, передает РИА Новости с ссылкой на источник.
В то же время представитель службы экстренной помощи рассказал агентству, что система автоматически оповестила дежурного МЧС о пожаре и предупредила о возгорании здания.

Представитель ведомства допустил, что осциллирующая система пожаротушения, которая автоматически включается по инфракрасному сигналу от датчика и окружает весь зал, могла быть не активирована.



Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Ранее МИД России назвал «кощунственным» материал Foreign Policy, освещавший теракт в «Крокус Сити Холле».

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#крокус сити холл
#теракт
#владимир путин
#трагедия
#пожар
#мчс
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Подтопленные объекты энергетики Орска отключены от сети
Администрация: Подтопленные энергетические объекты Орска обесточены
06 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/happyphoton

После обрушения дамбы подтопленные энергетические объекты в Орске были отключены от сети, сообщается в Telegram-канале городских властей.
Приостановлено электроснабжение в районах, ограниченных улицами: 9 января, 40 лет Октября, Каховского, Красноармейской, Куйбышева, Народовольцев, Новостроечной и Орджоникидзе. В районах, не затронутых наводнением, электроснабжение подается по нормальным схемам.

Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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#подтопление
#наводнение
#мчс
#спасатели
#эвакуация
#оренбургская область
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Администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации
06 апреля 2024, 04:43

Фото: Istockphoto / Wheatfield

В ближайшее время весь жилой сектор Старого города Орска будет затоплен, жителям срочно нужно эвакуироваться, сообщается в Telegram-канале городских властей.
«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», – отмечается в сообщении.

Также говорится, что эвакуационные автобусы ждут на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

Ранее МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске

Сотни спасателей привлечены к эвакуации жителей Орска

В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек
#подтопление
#наводнение
#мчс
#спасатели
#эвакуация
#оренбургская область
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МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске
МЧС: Группировки сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске увечили до 440 человек
06 апреля 2024, 04:12

Фото: iStock/DmyTo

МЧС России увеличило силы и средства для ликвидации прорыва дамбы в Орске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В районе прорыва также работает аэромобильная оперативная группа МЧС России. Всего на месте задействовано 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.

Продолжается эвакуация жителей Орска. 135 человек, в том числе 55 детей, были эвакуированы в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий прорыва дамбы в Орск направлено 240 спасателей и 113 единиц техники.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

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#оренбургская область
#мчс
#эвакуация
#спасатели
#река
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Гражданина Таджикистана, обвиняемого в изнасиловании двух малолетних детей, арестовали
СК РФ: Гражданин Таджикистана, обвиняемый в изнасиловании двух детей, арестован
06 апреля 2024, 03:59

Фото: iStock/Diy1

Суд по ходатайству следователей Cледственного комитета России арестовал 36-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в растлении двух 10-летних девочек на эстакаде в Москве, говорится в пресс-службе столичного управления СК в Telegram.
«Обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – указано в сообщении ведомства.

По данным следствия, преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 2013 года рождения возле одного из домов на 1-м Кожовском проезде 1 и 2 апреля.

Ранее сообщалось, что иностранцу предъявлено обвинение по ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера , соединенные с угрозой или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ . Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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#изнасилование
#дети
#суд
#ск рф
#москва
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Вблизи Нью-Йорка снова произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло вблизи с Нью-Йорком
06 апреля 2024, 01:56

Фото: iStock/SteveCollender

Еще одно землетрясение произошло в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка, сообщает Национальная геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано в 17:59 по местному времени в семи километрах от города Глэдстоун, в часе езды от Нью-Йорка.

Ранее «Радио 1» сообщалось, что 5 апреля в Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки ощущались во многих городах от Филадельфии до Бостона, в том числе на Манхэттене в Нью-Йорке.

Самое сильное землетрясение, зарегистрированное в Нью-Йорке, произошло в 1884 году с магнитудой 5,2.

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#сша
#землетрясение
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Сотни спасателей привлечены к эвакуации жителей Орска
МЧС: 240 спасателей и 113 единиц техники направлены в Орск для эвакуации жителей
05 апреля 2024, 23:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

240 спасателей и 113 единиц техники направлены в Орск для ликвидации последствий прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Для укрепления дамбы были задействованы 33 большегрузных автомобиля и пять фронтальных погрузчиков.

Спасатели совместно с представителями городской администрации эвакуируют жителей из районов, где ожидается подтопление, а пожилых и маломобильных граждан выносят вручную.

Ранее «Радио 1» сообщало, что вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

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#оренбургская область
#мчс
#спасатели
#река
#эвакуация
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В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать 9-летнюю девочку
05 апреля 2024, 23:03

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане полицейские задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональном МВД.
«Сотрудники УУР МВД Дагестана совместно с коллегами из Каспийска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и задержали его в Новолакском районе республики», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в городе Каспийске 31 марта в одном из общежитий мужчина попытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Ребёнок стал кричать и звать на помощь, после чего, воспользовавшись замешательством злоумышленника, смогла убежать.

Подозреваемым является 27-летний житель Хасавюртовского района Дагестана. Он будет передан сотрудникам регионального СК, который займется расследованием уголовного дела по факту покушения на насильственные действия сексуального характера.

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#мвд
#ск
#ребёнок
#девочка
#дагестан
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В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек
05 апреля 2024, 21:52

Фото: Istockphoto / Wheatfield

Около 4 тыс. частных жилых домов, в которых проживают порядка 10 тыс. человек, попадают в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили в администрации города.
«В Старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Жителей эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. Для них подготовили пункты временного размещения. Для тех, не сможет эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы», – рассказали ТАСС в оперативных службах региона.
По данным телеграм-канала 112, после прорыва плотины в Орске уже подтоплено около 2 тыс. жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы свыше 3 тыс. человек. Развёрнуто 11 пунктов временного размещения, в которых дежурят бригады медиков. В город вылетели два борта МЧС со спасателями.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию в ряде районов критической из-за резкого подъёма воды в реке Урал. Он призвал жителей эвакуироваться как можно скорее и сообщил, что электричество и газ в пострадавших районах отключат.

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#подтопление
#наводнение
#паводок
#мчс
#оренбургская область
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В Ярославле вынесли приговор школьнице, одним ударом ножа убившей мужчину
05 апреля 2024, 21:30

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил шестнадцатилетнюю жительницу Ярославля к пяти с половиной годам воспитательной колонии за убийство мужчины.
По данным СУСК РФ по Ярославской области, 16-летнию девушку признали виновной в убийстве ранее незнакомого ей мужчины, который мешал ей и её друзьям веселиться. Он был знакомым хозяйки квартиры, к которой пришла девушка. На момент совершения преступления ей было 15 лет.

Отмечается, что подросток находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она одним ударом ножа по жизненно важным органам убила мужчину.

Суд огласил приговор, согласно которому несовершеннолетняя будет отбывать наказание в воспитательной колонии в течение пяти лет и шести месяцев.

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#подросток
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