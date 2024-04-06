Обнаружена несработавшая часть системы пожаротушения в «Крокусе»

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Из опросов пострадавших стало известно, что часть автоматической системы пожаротушения, отвечающей за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» после пожара не сработала, передает РИА Новости с ссылкой на источник.
В то же время представитель службы экстренной помощи рассказал агентству, что система автоматически оповестила дежурного МЧС о пожаре и предупредила о возгорании здания.
Представитель ведомства допустил, что осциллирующая система пожаротушения, которая автоматически включается по инфракрасному сигналу от датчика и окружает весь зал, могла быть не активирована.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Ранее МИД России назвал «кощунственным» материал Foreign Policy, освещавший теракт в «Крокус Сити Холле».
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Представитель ведомства допустил, что осциллирующая система пожаротушения, которая автоматически включается по инфракрасному сигналу от датчика и окружает весь зал, могла быть не активирована.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Ранее МИД России назвал «кощунственным» материал Foreign Policy, освещавший теракт в «Крокус Сити Холле».
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Александр Климов