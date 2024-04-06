Подтопленные объекты энергетики Орска отключены от сети

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После обрушения дамбы подтопленные энергетические объекты в Орске были отключены от сети, сообщается в Telegram-канале городских властей.
Приостановлено электроснабжение в районах, ограниченных улицами: 9 января, 40 лет Октября, Каховского, Красноармейской, Куйбышева, Народовольцев, Новостроечной и Орджоникидзе. В районах, не затронутых наводнением, электроснабжение подается по нормальным схемам.
Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.
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В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек
Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.
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В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек
Александр Климов