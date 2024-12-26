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На Украине проведение президентских выборов может серьезно ослабить страну. Такое мнение выразил бывший президент страны Петр Порошенко в эфире «5 канала».
Порошенко считает, что любые призывы к голосованию в текущей ситуации представляют угрозу для государства. Агитация за выборы может быть связана с интересами России, уверен он.
Ранее сообщалось, что Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти. Текущий президент собирается влить огромное количество ресурсов в оборону Киева, несмотря на усиливающееся противостояние этим решениям внутри США.
17 декабря Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас.
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«Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — заявил экс-президент, подчеркивая, что политическая борьба может разрушить государство изнутри.
Ранее сообщалось, что Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти. Текущий президент собирается влить огромное количество ресурсов в оборону Киева, несмотря на усиливающееся противостояние этим решениям внутри США.
17 декабря Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас.
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Мария Моисеева