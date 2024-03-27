«Оборонялся скалкой»: Трое уфимцев полтора часа избивали соседа на глазах у его семьи

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В Уфе трое мужчин жестоко избили соседа на глазах у жены и ребёнка. От нападения уфимцу пришлось обвиваться скалкой для теста.
Как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, инцидент начался в лифте дома на Российской 20. Агрессивной пьяной компании показалось, что им чересчур дерзко ответили. Когда сосед пытался спрятаться в подъезде, его тащили обратно на улицу и продолжали избивать.
Сообщается, что все это происходило на глаза супруги и ребёнка. Потерпевший написал заявление.
Ранее стало известно, что Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело об истязании девочки отцом. Мужчина был дочь, сажа ее на цепь и лишал пищи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что все это происходило на глаза супруги и ребёнка. Потерпевший написал заявление.
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Алина Юрчак