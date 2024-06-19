Обвинение запросило почти пять лет колонии для избившего россиянку американца

Частный дом, в котором проживал Малик Гандалоев, один из предполагаемых захватчиков заложников в СИЗО Ростова, сейчас заброшен. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости, который побывал в одном из сел Малгобекского района Ингушетии.