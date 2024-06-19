Обвинение запросило почти пять лет колонии для избившего россиянку американца

Фото: РИА Новости / Илья Аверьянов
Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить солдата США Гордона Блэка практически к пяти годам колонии-поселения. Об этом информирует РИА Новости.
«(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказал прокурор во ходе судебного заседания.Кроме того, он попросил назначить штраф в размере 40 тысяч рублей. Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тысяч рублей.
Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.
Блэка судят по статьям об угрозе убийством и краже.
Ранее сообщалось, что оппозиционера Илью Яшина* перевели из ШИЗО в помещение камерного типа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли семье в застрявшем после ливня автомобиле
Обвинитель попросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы
Военный РФ с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд
*признан в РФ иностранным агентом
Алина Юрчак