Приговор Рамиле Искандер по делу о наркотиках: что известно, почему пошла на преступление

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 годам тюремного заключения заслуженную артистку РФ Рамилю Хисамову (Искандер) за торговлю наркотическими веществами. Искандер признана виновной в покушении на сбыт 2,6 килограмма наркотиков. На суде артистка заявила, что глубоко раскаивается в содеянном.
Редакция «Радио 1» собрала всю известную информацию по делу Искандер.
В 1999 году окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. С 1997 по 1999 год трудилась в Челябинском драматическом молодежном театре, с 1999 по 2002 год работала в Челябинском театре драмы.
В 2002 переехала в Москву и до 2003 года работала в Театре им. К. С. Станиславского, с 2003 года в Российском государственном академическом молодёжном театре (РАМТ).
Искандер — заслуженная артистка России, снялась в 24 произведениях. Одной из известнейших ее работ является роль супруги Ивана Грозного Марии Темрюковной в фильме Павла Лунгина «Царь». Известна также по ролям в сериалах «Хиромант 2. Линии судеб», «Доктор Рихтер 2» и «Людмила Гурченко».
Искандер озвучила более двух сотен фильмов и сериалов, свыше 30 видеоигр. Она подарила свой голос многим зарубежным актерам, в том числе Миле Кунис, Скарлетт Йохансон, Ким Кардашьян и Марион Котийяр.
Сообщалось, что Хисамова не позднее 1 января 2023 года договорилась со своим знакомым из города Пенза о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков. Местом для торговли был выбран город на Суре. Тогда же мужчина привлек к преступному делу еще двух товарищей: Ярослава Шалева и Владимира Холькина.
Затем Искандер незаконно приобрела у неустановленных лиц 2,6 килограмма запрещенки и привезла их домой, где расфасовала на мелкие партии. Одну из них массой более 300 грамм артистка передала соучастнику для сбыта в Пензе через наркошоп.
9 января 2023 года подельник перевез партию наркотиков в Пензу и передал Шалеву и Холькину. 15 февраля 2023 года один из обвиняемых начал их реализацию с помощью интернет-магазина, но завершить начатое не удалось, поскольку группа наркодилеров была задержана.
Сообщникам по нелегальному бизнесу Шалеву и Холькину позволили остаться под домашним арестом. На оглашение приговора они явились уже с вещами, осознавая, что получат реальные тюремные сроки. Шалев и Холькин получили 5 и 5,5 года заключения соответственно. Четвертый фигурант дела заключил сделку со следствием и дал показания на подельников.
Искандер признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере) и приговорили к 6,5 годам колонии. По данной статье предусматривается наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.
Подельники артистки также полностью признали свою вину и раскаялись в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу. Однако адвокаты Шалева и Холькина заявили, что с учетом мягкого приговора для данной статьи, «причины быть не согласными» отсутствуют и обжаловать его не будут.
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Кто такая Рамиля Хисамова (Искандер)Рамиля (Искандер) Хисамова родилась 24 июня 1977 года в городе Кунашак. Искандер — сценический псевдоним, образованный от девичьей фамилии матери — Искандарова.
В 1999 году окончила Челябинский государственный институт искусства и культуры. С 1997 по 1999 год трудилась в Челябинском драматическом молодежном театре, с 1999 по 2002 год работала в Челябинском театре драмы.
В 2002 переехала в Москву и до 2003 года работала в Театре им. К. С. Станиславского, с 2003 года в Российском государственном академическом молодёжном театре (РАМТ).
Искандер — заслуженная артистка России, снялась в 24 произведениях. Одной из известнейших ее работ является роль супруги Ивана Грозного Марии Темрюковной в фильме Павла Лунгина «Царь». Известна также по ролям в сериалах «Хиромант 2. Линии судеб», «Доктор Рихтер 2» и «Людмила Гурченко».
Искандер озвучила более двух сотен фильмов и сериалов, свыше 30 видеоигр. Она подарила свой голос многим зарубежным актерам, в том числе Миле Кунис, Скарлетт Йохансон, Ким Кардашьян и Марион Котийяр.
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Арест Рамили ИскандерРамилю Хисамову арестовали в 2023 году. В ходе обысков у неё дома и в машине были обнаружены амфетамин, кокаин и мефедрон. Телеграм-канал Shot сообщал, что в рамках расследования Искандер пошла на сделку со следствием и назвала имя соучастника.
Сообщалось, что Хисамова не позднее 1 января 2023 года договорилась со своим знакомым из города Пенза о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков. Местом для торговли был выбран город на Суре. Тогда же мужчина привлек к преступному делу еще двух товарищей: Ярослава Шалева и Владимира Холькина.
Затем Искандер незаконно приобрела у неустановленных лиц 2,6 килограмма запрещенки и привезла их домой, где расфасовала на мелкие партии. Одну из них массой более 300 грамм артистка передала соучастнику для сбыта в Пензе через наркошоп.
9 января 2023 года подельник перевез партию наркотиков в Пензу и передал Шалеву и Холькину. 15 февраля 2023 года один из обвиняемых начал их реализацию с помощью интернет-магазина, но завершить начатое не удалось, поскольку группа наркодилеров была задержана.
Следствие и приговорНа доказательство вины и принятие решения ушло 9 месяцев. Со дня задержания Искандер находилась под стражей. Под домашний арест ее не отпускали, о чем она неоднократно просила, объясняя, что хочет провести время с 10-летним сыном.
Сообщникам по нелегальному бизнесу Шалеву и Холькину позволили остаться под домашним арестом. На оглашение приговора они явились уже с вещами, осознавая, что получат реальные тюремные сроки. Шалев и Холькин получили 5 и 5,5 года заключения соответственно. Четвертый фигурант дела заключил сделку со следствием и дал показания на подельников.
Искандер признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере) и приговорили к 6,5 годам колонии. По данной статье предусматривается наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.
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Отчаянный шаг или жажда наживыВыступая с последним словом, Хисамова с листка читала заранее подготовленную речь.
«Через два года после его (сына) рождения началась самая страшная, самая тяжёлая, самая чёрная полоса моей жизни, наполненная таким количеством испытаний, которые нормальному человеку выдержать, пожалуй, не под силу, оставшись в здравом уме. Сначала трагическая смерть любимого человека, через год – страшная болезнь мамы. Три последующих года непрерывной борьбы за её здоровье, а потом за её жизнь, когда все силы и каждая копейка были отданы туда.Актриса заявила, что за 9 месяцев в тюрьме она осознала опасность и катастрофичность своих действия и в корне переосмыслила всю свою жизнь. Искандер попросила прощения у суда и общества за содеянное и раскаялась.
Продано всё, в том числе и квартира, являющаяся единственным жильём. Потом – смерть мамы. Годы скитаний по съёмным квартирам, сплошные долги, постоянные способы законно выйти из долговой ямы, цикличные, ежемесячные платежи по бесконечным кредитам, стремление обеспечить своего ребёнка, своего престарелого отца минимальными бытовыми условиями толкнули меня на преступление. Это был шаг одинокой, измученной женщины, находившейся в состоянии крайнего отчаяния. Это, конечно, не является оправданием, но хоть как-то объясняет мотивы моего поступка», — цитирует речь Искнадер «АиФ».
Подельники артистки также полностью признали свою вину и раскаялись в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу. Однако адвокаты Шалева и Холькина заявили, что с учетом мягкого приговора для данной статьи, «причины быть не согласными» отсутствуют и обжаловать его не будут.
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Алина Юрчак