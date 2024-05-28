Приговор Рамиле Искандер по делу о наркотиках: что известно, почему пошла на преступление

Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 годам тюремного заключения заслуженную артистку РФ Рамилю Хисамову (Искандер) за торговлю наркотическими веществами. Искандер признана виновной в покушении на сбыт 2,6 килограмма наркотиков. На суде артистка заявила, что глубоко раскаивается в содеянном.