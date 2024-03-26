Обвиняемые в теракте в «Крокусе» на допросе рассказали о заказчиках

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Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» дали подробные показания о заказчиках преступления и тех, кто оказывал помогал при подготовке. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».
«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», — доложил Бастрыкин президенту России Владимиру Путину.Он также рассказал, что при теракте погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений, 45 – от пожара, ещё двое скончались в лечебных учреждениях.
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Элина Позднякова