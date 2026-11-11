Обвиняемый в убийстве главврача столичной клиники во всем признался
Гражданин Германии, обвиняемый в убийстве главного врача московского частного медицинского центра «КМ-клиник» Марины Каган, планировал преступление более семи дней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
По данным ведомства, ранним утром 10 ноября фигурант, находясь в частном доме на территории Новой Москвы, на почве личных неприязненных отношений толкнул с лестницы мать своего знакомого, после чего ударил её головой об лестницу и задушил. От полученных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник скрылся с места преступления на её автомобиле.
В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Их проверили на месте с участием фигуранта.
Кроме того, провели полиграфическое исследование. Оно показало определённые реакции на интересующие следствие вопросы.
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