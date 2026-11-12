Появились новые детали о предполагаемом убийце главврача столичной клиники

12 ноября 2026, 13:47

Возможный убийца главврача в Новой Москве служил в немецкой армии

Фото: медиасток.рф

Обвиняемый в убийстве главного врача «КМ-клиник» Марины Каган почти восемь лет проходил службу в Вооруженных силах Германии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.





Тело Марины Каган обнаружили в частном доме в Новой Москве 10 ноября. В тот же день задержали подозреваемого — 30-летнего гражданина Германии. Он признался, что больше недели планировал преступление, и рассказал, как избил и задушил женщину. Мотивом в правоохранительных органах назвали ревность.





«Предварительно, он проходил службу по контракту в Вооруженных силах Германии с 2015 по 2023 год», — сказал собеседник РИА Новости.