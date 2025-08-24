Пассажирка избила стюардессу в самолёте «Победы» Новосибирск-Москва
Пассажирка рейса Новосибирск-Москва авиакомпании «Победа» напала на стюардесс через 7 минут после вылета, ударив двух членов экипажа по голове. Экипаж связал женщину с помощью пассажиров и передал её полиции после посадки в Шереметьево.
23 августа на борту Boeing 737 Валерия Е. начала вести себя агрессивно сразу после взлёта. После получения правил поведения она смяла их и бросила в лицо стюардессе.
Когда экипаж начал снимать инцидент на телефон, женщина потребовала прекратить съёмку и нанесла удары по голове старшего бортпроводника и его коллеги.
Командир воздушного суда разрешил связать нарушительницу. Пассажиры помогли экипажу удерживать её до конца полёта. В Шереметьево дебоширку передали группе быстрого реагирования. Пострадавшие бортпроводники написали заявление в полицию.
