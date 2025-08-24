Пассажирка избила стюардессу в самолёте «Победы» Новосибирск-Москва

24 августа 2025, 04:23

Фото: Istock/kasto80

Пассажирка рейса Новосибирск-Москва авиакомпании «Победа» напала на стюардесс через 7 минут после вылета, ударив двух членов экипажа по голове. Экипаж связал женщину с помощью пассажиров и передал её полиции после посадки в Шереметьево.