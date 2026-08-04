Суд над переписывавшимся с подростками педофилом пройдет в Новосибирске
В Новосибирске завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в серии преступлений против несовершеннолетних. Об этом 4 августа стало известно «Ленте.ру».
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мужчина на протяжении 2024-2025 годов под вымышленными именами вступал в переписку с девочками в возрасте от девяти до 12 лет, используя для этого страницы в интернете. Злоумышленнику инкриминируют совершение действий сексуального характера с использованием несовершеннолетних, а также вовлечение их в изготовление порнографических материалов (статьи 132 и 242.2 УК РФ).
Жертвами преступника стали четыре девочки, проживающие в Новосибирской области. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. На текущий момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Ранее россиянин годами вёл интимную переписку с девочками и насиловал их при встречах. Подробности в нашем материале.
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