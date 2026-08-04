Суд над переписывавшимся с подростками педофилом пройдет в Новосибирске

04 августа 2026, 21:08

Фото: istockphoto/AMilkin

В Новосибирске завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в серии преступлений против несовершеннолетних. Об этом 4 августа стало известно «Ленте.ру».