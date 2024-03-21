Обвиняемому в расправе над 31 пенсионеркой «поволжскому маньяку» вынесли приговор

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Верховный суд Республики Татарстан приговорил к пожизненному сроку жителя Казани, который убил 31 пенсионерку. Об этом сообщает ТАСС.
«Окончательно назначить Тагирову наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Назначить Тагирову отбывание наказания в течение первых 10 лет в тюрьме, оставшийся срок наказания — в исправительной колонии особого режима», — вынес приговор судья.Тагиров совершал свои преступления в период с марта 2011 года по октябрь 2012-го. Он выслеживал одиноких женщин, после чего попадал в их квартиры, представляясь сотрудником коммунальной службы. Затем он нападал на них, жестоко избивал, душил и забирал их деньги.
Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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