Очередная стрельба в польском Кракове: неизвестный открыл огонь по полицейским
В польском Кракове неизвестный открыл огонь по полицейским — его быстро задержали. Об этом пишет газета Wiadomości.
Инцидент произошел около 13:00 (15:00 мск) на улицах города. В полицию поступило сообщение о мужчине, в автомобиле которого находился предмет, похожий на пистолет.
Один из правоохранителей Якуб Мирочна рассказал, что предполагаемый преступник произвел два выстрела в сторону полицейских, те ответили предупредительными выстрелами, после чего мужчина бросил оружие. Тогда его обезвредили и задержали. Других подробностей происшествия не приводится.
Напомним, 7 ноября в центре Кракова уже устраивали стрельбу. Тогда 15 человек пострадали, еще шесть погибли. Травмы получили в том числе двое полицейских и пять иностранных граждан — из Германии, Австрии, Португалии, Великобритании и России.
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