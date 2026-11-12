Очередная стрельба в польском Кракове: неизвестный открыл огонь по полицейским

12 ноября 2026, 16:56

Wiadomości: в Кракове задержали мужчину, устроившего стрельбу по полицейским

Фото: iStock/Krzysztof12

В польском Кракове неизвестный открыл огонь по полицейским — его быстро задержали. Об этом пишет газета Wiadomości.