Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым

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Погибшие во время атаки Вооруженных сил Украины на Крым были строителями. Об этом рассказал очевидец трагедии.
«Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — рассказал он журналистам «Известий».23 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских войск на Симферопольский район республики. В результате удара погибли двое случайных прохожих. Другие удары попали в пустующий объект хозяйственного назначения вблизи Алушты.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что более 50% территории населенного пункта Волчанск в Харьковской области перешёл под контроль ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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