Опубликованы кадры с места взрыва, в котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов

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Кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов, публикует РИА Новости.