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Опубликованы кадры с места взрыва, в котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов, публикует РИА Новости.


Территорию вокруг дома на Рязанском проспекте сейчас осматривают сапёры. Также робот-сапер, доставленный к месту взрыва исследует каршеринговую машину, пишет Baza. При этом жителей близлежащих домов попросили отойти от окон.

Взрывное устройство было прикреплено к самокату, припаркованному у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Осколки разлетелись на десятки метров и повредили окна дома напротив.

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В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Начались поиски преступников. Возбуждено уголовное дело.

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