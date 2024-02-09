Очевидцы сообщили о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы рухнул лифт с женщиной внутри. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в доме на Краснодарской улице. Как сообщили свидетели, состояние пострадавшей точно неизвестно, но они отмечают, что она подает признаки жизни. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и спасатели. Подробности уточняются.
До этого сообщалось, что у жительницы Башкирии забрали дочь, которую она на протяжении нескольких лет держала взаперти. Женщина запрещала ей ходить в образовательные и медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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