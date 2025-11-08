Появились новые подробности о взрыве в Тульской области

08 ноября 2025, 09:56

SHOT: несколько человек пропали без вести после взрыва в жилом доме под Тулой

Фото: iStock/Roman Novitskii

Несколько человек пропали без вести после обрушения подъезда в Тульской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.