Появились новые подробности о взрыве в Тульской области

SHOT: несколько человек пропали без вести после взрыва в жилом доме под Тулой
Фото: iStock/Roman Novitskii

Несколько человек пропали без вести после обрушения подъезда в Тульской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Сейчас на месте находятся спасатели, которые разбирают завалы. Они пытаются найти пропавших. Также решается вопрос о транспортировке одного из пострадавших вертолетом в областной центр.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с ЧП следователи возбудили уголовно дело.

