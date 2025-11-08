Появились новые подробности о взрыве в Тульской области
SHOT: несколько человек пропали без вести после взрыва в жилом доме под Тулой
Несколько человек пропали без вести после обрушения подъезда в Тульской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сейчас на месте находятся спасатели, которые разбирают завалы. Они пытаются найти пропавших. Также решается вопрос о транспортировке одного из пострадавших вертолетом в областной центр.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с ЧП следователи возбудили уголовно дело.
