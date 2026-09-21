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Один человек погиб при пожаре в российской многоэтажке

На Камчатке при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек
Фото: iStock/DmyTo

В Камчатском крае при пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.



Трагедия произошла в жилом доме на улице Завойко в Елизовском округе. По предварительным данным, возгорание началось в квартире на третьем этаже. Жильцов эвакуировали по пожарной автолестнице: всего спасли четырех человек, еще десять вышли на улицу самостоятельно.

Вскоре прибывшие на место специалисты ведомства потушили огонь. К ликвидации возгорания привлекли расчеты пожарно-спасательной части №7 и пожарной части №8.

Ранее сообщалось, в селе Струговка Октябрьского округа Приморского края произошел пожар в основной общеобразовательной школе. До прибытия спасателей из школы эвакуировали 106 человек, из которых 86 — дети.

Лидия Пономарева

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