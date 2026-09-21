Один человек погиб при пожаре в российской многоэтажке

21 сентября 2026, 08:25

На Камчатке при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек

Фото: iStock/DmyTo

В Камчатском крае при пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.