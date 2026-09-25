Трехлетняя туристка ушла под воду на глазах у родителей на популярном курорте
Трехлетняя туристка приехала с родителями на европейский курорт и спустя два дня утонула. Об этом пишет британская газета The Sun.
Трагедия произошла на курорте Тинахо на испанском острове Лансароте. В один из дней отдыха девочка купалась в бассейне туристического дома и ушла под воду на глазах у родителей.
Прибывшие на место медики смогли реанимировать ребенка, однако позже в больнице врачи констатировали его смерть. Это уже четвертый случай утопления детей на Лансароте в этом году.
Ранее сообщалось, что британский турист прилетел в Италию ради эротических игр и загадочно погиб. Обнаженное тело мужчины нашли в сельской местности на окраине Сиракуз.
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