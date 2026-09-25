Трехлетняя туристка ушла под воду на глазах у родителей на популярном курорте

25 сентября 2026, 19:40

Трехлетняя туристка утонула в бассейне на глазах у родителей на испанском курорте

Фото: iStock/VacharapongW

Трехлетняя туристка приехала с родителями на европейский курорт и спустя два дня утонула. Об этом пишет британская газета The Sun.