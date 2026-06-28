Один человек пострадал и двое погибли в ДТП в Челябинской области
На 63-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и ВАЗ-2114. Жертвами аварии стали два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Инцидент случился вечером 28 июня, около 20:00 по местному времени (18:00 мск). По предварительным данным, 17-летний водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественной легковушкой под управлением 23-летней девушки.
От полученных травм женщина-водитель ВАЗ-2114 скончалась на месте ДТП. Водитель иномарки отделался ушибами и ссадинами, однако его пассажир, также 2007 года рождения, получил тяжелые ранения и умер в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
Ранее четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП на дороге в Астраханской области. Подробности в нашем материале.
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