Один человек пострадал и двое погибли в ДТП в Челябинской области

28 июня 2026, 22:19

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На 63-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и ВАЗ-2114. Жертвами аварии стали два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.