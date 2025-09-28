В Самарской области лодка столкнулась с баржей
В Самарской области произошло столкновение моторной лодки с баржей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился в районе пристани Шелехметь недалеко от населенного пункта Рождествено в микрорайоне Волжский. В результате столкновения судов разлива топлива не произошло, судоходство не нарушено. На месте работают экстренные службы.
Пострадал один человек, судьба второго остается неизвестной. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что катер столкнулся с баржей в Тверской области, есть пострадавшие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
