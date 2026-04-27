В Харькове неизвестный открыл стрельбу по людям
В Харьковском метро мужчина начал стрельбу по людям, используя травматическое оружие. Об этом 26 апреля сообщили украинские СМИ.
Согласно полученной информации, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правопорядка. Сведения о пострадавших и жертвах нападения не поступали, а местонахождение стрелка остается неизвестным.
«Мужчина открыл огонь из травматического оружия в харьковском метро», — говорится в публикации.Это уже четвертый подобный инцидент в Украине за последнюю неделю. Напомним, 25 апреля мужчина устроил стрельбу на улице в Буче, а еще неделей ранее бывший военный взял заложников в Киеве.