В Харькове неизвестный открыл стрельбу по людям

27 апреля 2026, 00:44

В Харьковском метро мужчина начал стрельбу по людям, используя травматическое оружие. Об этом 26 апреля сообщили украинские СМИ.





Согласно полученной информации, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правопорядка. Сведения о пострадавших и жертвах нападения не поступали, а местонахождение стрелка остается неизвестным.



«Мужчина открыл огонь из травматического оружия в харьковском метро», — говорится в публикации.