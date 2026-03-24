Достижения.рф

Один из крупнейших нефтезаводов в США взлетел на воздух

Фото: iStock/Leonid Ikan

В американском штате Техас на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в Порт-Артуре произошёл взрыв и начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.



Несколько часов назад местные жители услышали громкий хлопок, после чего над предприятием поднялось огромное облако чёрного дыма и яркое пламя. По предварительной информации, взрыв был вызван промышленным обогревателем. Точные причины произошедшего выясняются.

Пострадавший завод расположен на берегу Мексиканского залива и входит в число крупнейших в США — его мощность превышает 335 тысяч баррелей в сутки. Это уже второй крупный инцидент на нефтезаводах Техаса за последние две недели. Утром 14 марта «Радио 1» передавало, что взлетел на воздух НПЗ Bayport Choate, принадлежащий компании LyondellBasell.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0