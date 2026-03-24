Один из крупнейших нефтезаводов в США взлетел на воздух
В американском штате Техас на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в Порт-Артуре произошёл взрыв и начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Несколько часов назад местные жители услышали громкий хлопок, после чего над предприятием поднялось огромное облако чёрного дыма и яркое пламя. По предварительной информации, взрыв был вызван промышленным обогревателем. Точные причины произошедшего выясняются.
Пострадавший завод расположен на берегу Мексиканского залива и входит в число крупнейших в США — его мощность превышает 335 тысяч баррелей в сутки. Это уже второй крупный инцидент на нефтезаводах Техаса за последние две недели. Утром 14 марта «Радио 1» передавало, что взлетел на воздух НПЗ Bayport Choate, принадлежащий компании LyondellBasell.
