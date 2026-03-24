Полиция арестовала мужчину, который неделю жил с разлагающимся трупом матери

24 марта 2026, 04:04

В США арестовали мужчину, который неделю жил в доме с разлагающимся трупом матери

Фото: iStock/Florin Raducu Ianas

В американском городе Бенсалем (штат Пенсильвания) арестовали 37-летнего мужчину, который период времени жил в одном помещении с телом своей матери. Об этом сообщает NBC 10.





Полицейские прибыли к Деррику Буффарду в октябре 2025 года после многочисленных жалоб соседей на неблагополучную обстановку в доме, который он делил с 70-летней матерью Синтией. Мужчина встретил правоохранителей и заявил, что как раз собирался позвонить им, потому что его мать перестала дышать. Внутри на матрасе полицейские нашли разлагающиеся останки женщины, накрытые пледом.



