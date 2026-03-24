Полиция арестовала мужчину, который неделю жил с разлагающимся трупом матери

В США арестовали мужчину, который неделю жил в доме с разлагающимся трупом матери
В американском городе Бенсалем (штат Пенсильвания) арестовали 37-летнего мужчину, который период времени жил в одном помещении с телом своей матери. Об этом сообщает NBC 10.
Полицейские прибыли к Деррику Буффарду в октябре 2025 года после многочисленных жалоб соседей на неблагополучную обстановку в доме, который он делил с 70-летней матерью Синтией. Мужчина встретил правоохранителей и заявил, что как раз собирался позвонить им, потому что его мать перестала дышать. Внутри на матрасе полицейские нашли разлагающиеся останки женщины, накрытые пледом.
Тело весило около 23–27 килограммов. В доме стоял сильный запах разложения, летали мухи, работали вентиляторы — вероятно, чтобы заглушить смрад. Хотя Деррик утверждал, будто его мать «только что умерла», следователи полагают, что сын жил с останками женщины не менее недели.
В последние годы жизни у Синтии была глубокая деменция. Она не могла ходить и говорить, и сын должен был за ней ухаживать. Однако в доме не обнаружили следов приготовления пищи, холодильник оказался почти пуст, а в морозилке лежали испорченные продукты. Причина смерти женщины пока неизвестна. Расследование продолжается.