Один из поджигателей синагоги в Варшаве оказался подростком

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Польская полиция сообщила, что подозреваемый в попытке поджога синагоги в Варшаве был задержан.
До этого неизвестные попыталась поджечь здание синагоги, бросив коктейль Молотова. Работник магазина, находящийся около синагоги, сообщил, что «три молодых негодяя» ночью пытались устроить пожар, но значительного ущерба, к счастью, не смогли нанести.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Полицейские совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержали 16-летнего мужчину, гражданина Польши, имеющего отношение к инциденту, произошедшему сегодня ночью на территории синагоги на улице Твардой в Варшаве», — сказано в сообщении польской полиции в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак