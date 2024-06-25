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Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону находится в больнице

Террорист, переживший нападение в ростовском СИЗО жив и находится в больнице
25 июня 2024, 05:20
Фото: istock / sudok1

Фото: istock / sudok1

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице. Помимо нового уголовного дела, он обвиняется в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края. Об этом проинформировал его адвокат в разговоре с РИА Новости.
«Он жив, со слов судьи... Находится в больнице», — заявил адвокат
Собеседник агентства добавил, что пока не осведомлен о состоянии здоровья своего подзащитного, так как еще не приходил к Камневу после случившегося в СИЗО.



Утром 16 июня обвиняемые, которые содержаться в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух работников. Позднее ФСИН России сообщила, что преступников ликвидировали, а сотрудники, которые находили в заложниках, освобождены и не были травмированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о захвате заложников.

Ранее стало известно, что временно исполняющего обязанности начальника захваченного СИЗО в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В МВД рассказали о храбрости полицейского перед смертью во время теракта в Дагестане
МВД: Погибший в Махачкале полицейский отказался укрыться в доме мирного жителя
25 июня 2024, 02:54

Фото: istock / Dzurag

Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед смертью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме из-за опасений навлечь на него гнев боевиков.
Об этом рассказал руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в разговоре с РИА Новости.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», – рассказала представитель МВД.
По словам Гариевой, последними словами Алиева были: «Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!».

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, вместе с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а количество пострадавших выросло до 46.

Возбуждены уголовные дела по статьям Теракт», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

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Названа причина пожара в офисном здании во Фрязине
ТАСС: причиной пожара во Фрязино стал аварийный режим работы электросети
25 июня 2024, 01:02

Фото: istock / Distortion Media

Причиной пожара в офисном здании в подмосковном Фрязино мог стать аварийный режим работы электросети. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Другие детали не приводится.

В здании во Фрязино в результате пожара четыре этажа полностью выгорели. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров, пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Погибли восемь человек. Двое из жертв выпали из окна, еще шестеро человек, которые находились внутри здания, сгорели или задохнулись.

В холдинге «Росэлектроника» сообщили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что взрывы в здании на территории НИИ «Платан» произошли из-за кислородных баллонов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фрязино
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#собственность
#отношения
#пожар
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Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
ГАБТ: скончался экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
25 июня 2024, 00:31

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов умер. Артиста не стало 24 июня. Об этом сообщили на сайте ГАБТа.
«Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня», — сказано в сообщении.
Коллектив Большого театра также выразил соболезнования родным и близким Маркелова.

Сообщается, что Прощание с артистом состоится 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана в Москве.

Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, а также Харьковскую государственную консерваторию. С 1983 по 2016 годы выступал в качестве тенора в составе оперной труппы Большого театра. За время работы на сцене театра Маркелов исполнил более 60 партий.

Ранее дочь Валентины Легкоступовой рассказала, почему винит мужа матери в кончине певицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соболезнования
#смерть
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Гендиректор «Русских фондов» Васильев проведет три месяца под домашним арестом
25 июня 2024, 00:11

Фото: istock/sasun bughdaryan

Гендиректора АО «Русские фонды» Сергея Васильева отправили под домашний арест до 23 сентября. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Предпринимателя отправили под домашний арест с установлением в этот период определенных запретов и ограничений. Васильева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее суд отправил под домашний арест совладельца «Русских фондов» Константина Бейрита. Его подозревают в хищении свыше 8,8 млрд рублей. По тому же делу проходит бизнесмен Евгений Новицкий.

Экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого арестовали 20 июня. «Радио 1» сообщало, что в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера.

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#уголовное дело
#суд
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Губернатор Воробьёв назвал причину взрыва во Фрязино
Воробьёв: Кислородные баллоны спровоцировали взрывы в здании во Фрязино
24 июня 2024, 23:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Взрывы в здании на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино произошли из-за кислородных баллонов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Телеграм-канале.
«Помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий», — сказано в публикации Воробьёва.
Глава области отметил, что на данный момент известно о двух погибших, которые пытались спастись от огня, прыгнув из окна.

Сведения о состоянии двух женщин, находившихся на восьмом этаже, уточняется. В медучреждении находится 34-летний мужчина, подключенный к аппарату ИВЛ.

Пожар уже локализован. По предварительной информации, площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

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#пожар
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Донская полиция ищет стрелявшего на улице в Батайске мужчину
24 июня 2024, 22:47

Фото: istock / nixki

В городе Батайске Ростовской области на улице Воровского 24 июня произошла стрельба, сообщает областное ГУ МВД. Личность стрелявшего выясняется.
После поступления сообщения о звуках, похожих на выстрелы, полицейские прибыли на место и обнаружили, что неизвестный произвел выстрелы, предположительно из травматического пистолета.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.

Глава администрации Батайска Роман Волошин назвал инцидент бытовым хулиганством и призвал граждан не поддаваться на провокации.

«Ситуация под контролем», — заявил он в своем Telegram-канале.
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#telegram
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Россиянка избила мужа бутылкой до смерти за оскорбления
СКР: в Липецкой области женщина до смерти забила мужа бутылкой
24 июня 2024, 20:25

Фото: IStock/Larisa Stefanuyk

В Липецкой области завершено расследование в отношении жительницы, избившей своего мужа бутылкой до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
Согласно материалам следствия, супруги распивали спиртное в квартире дома по улице Титова в Липецке. Во время застолья произошел конфликт. В ответ на оскорбления нетрезвого мужа женщина взяла бутылку и несколько раз нанесла ей удары по голове мужчины. После того как она разбилась, женщина продолжила наносить колотые удары.

Мужчине было 39 лет, он скончался на месте от полученных ранений. Обвиняемая признала вину в ходе расследования, ее осудят за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Ранее она уже была судима за убийство.

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Во Фрязино локализовали пожар
24 июня 2024, 20:03

Фото: МЧС РФ

Пожар в здании на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино был локализован, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Возгорание произошло в понедельник в здании НИИ «Платан» в Фрязино. По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. В момент пожара внутри находились девять человек.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в подмосковном Фрязино,» — говорится в сообщении.
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#сотрудники
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Отца устроивших теракт в Дагестане исламистов сняли с поста главы района
Сергей Меликов: отца дагестанских террористов сняли с должности и исключили из партии
24 июня 2024, 19:21

Фото: администрации Сергокалинского района

Магомед Омаров, глава Сергокалинского района, снят с должности и исключен из «Единой России» ввиду подозрений о его причастности к теракту. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил корреспонденту РБК.
Два сына Омарова участвовали в нападении на синагогу в Махачкале и Дербенте. Они обстреляли религиозные храмы и посты полиции. Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника.

Сам Омаров признался сотрудникам правоохранительных органов, что знал о радикальных убеждениях сыновей, но давно с ними не общался и сам он к теракту не причастен. Глава республики отметил, что не будет комментировать степень вины Омарова.

«Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полная», — уточнил Сергей Меликов.

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