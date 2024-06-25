Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону находится в больнице

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Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице. Помимо нового уголовного дела, он обвиняется в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края. Об этом проинформировал его адвокат в разговоре с РИА Новости.
«Он жив, со слов судьи... Находится в больнице», — заявил адвокатСобеседник агентства добавил, что пока не осведомлен о состоянии здоровья своего подзащитного, так как еще не приходил к Камневу после случившегося в СИЗО.
Утром 16 июня обвиняемые, которые содержаться в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух работников. Позднее ФСИН России сообщила, что преступников ликвидировали, а сотрудники, которые находили в заложниках, освобождены и не были травмированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о захвате заложников.
Ранее стало известно, что временно исполняющего обязанности начальника захваченного СИЗО в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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