Один погиб и шестеро пострадали в ДТП с «Газелью» в Дагестане
В Хасавюрте на Дылымском шоссе столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль «Лада Приора». ДТП оказалось смертельным.
Как сообщили в пресс‑службе Главного управления МЧС по Республике Дагестан, информация об аварии поступила через систему экстренного вызова «112». В результате столкновения пострадали шесть человек, ещё один не выжил.
Медицинские службы оперативно оказали помощь всем участникам ДТП. Троих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Остальным раненым оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте аварии. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
