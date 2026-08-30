Ирина Пегова показала редкое фото с мамой и дочерью из совместной поездки в Суздаль
Актриса Ирина Пегова опубликовала в соцсетях редкий снимок, сделанный во время поездки в Суздаль. На фото – 48-летняя звезда вместе со своей мамой, сестрой и 20-летней дочерью Татьяной, передает Super.ru.
Согласно материалу, поклонники артистки обратили внимание на то, как повзрослела и похорошела её дочь. Однако, с их точки зрения, Татьяна мало похожа на свою знаменитую мать – девушка пошла в отца, актёра Дмитрия Орлова. Брак Пеговой с ним распался в 2011 году, продлившись шесть лет.
Сейчас личная жизнь артистки устроена иначе: она счастлива с актёром Сергеем Мариным, который моложе неё на девять лет. Пегова намекнула на их роман еще в 2024 году, когда выложила фото букета от тайного воздыхателя.
Подарок был преподнесен в честь присвоения звезде звания народной артистки РФ — за вклад в развитие театра и кино. Имя избранника Пегова долго скрывала, пока в июне 2025 года не появилась вместе с Мариным на фестивале «Пилот». Знаменитость не раз подчеркивала, что в личной жизни у нее полная гармония, и она по-настоящему счастлива. Подробности о российской актрисе читайте здесь.
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