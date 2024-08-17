Пощадил только одну: Недовольный дележкой наследства мужчина расправился с семьей брата

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В марте 2021 года суд в Екатеринбурге вынес приговор 36-летнему жителю Тюмени Денису Сабурову, который убил всю семью своего родного брата.
Решил мститьВсё началось после смерти матери. Старший брат Олег Сабуров лишил Дениса прав на наследство в виде однокомнатной квартиры. Это не устроило мужчину, и он решил отомстить.
Важную роль сыграло отношение Олега к матери, которая скончалась в 2018 году от онкологии. Денис утверждает, что брат не хотел заниматься лечением матери, поэтому просто отправил её в хоспис.
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Расстрелял всю семьюИ вот в один летний день Денис вместе с другом отправился в Свердловскую область, чтобы отдохнуть на природе с палатками. Остановились они недалеко от дома, где жил Олег со своей семьёй. В ночь на 2 августа Денис проник в дом и расстрелял всю семью из пистолета. Олег и его жена Анна скончались на месте, а их 20-летняя дочь Александра – через два дня в больнице. У неё осталась новорождённая дочь, которую Денис пощадил.
После совершения убийства он, как ни в чём не бывало, вернулся на угнанных «Жигулях» брата к своему другу.
Соседи только утром обнаружили расстрелянную семью, а коллеги Олега стали тревожится, не увидев его на работе.
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Перед преступлением выиграл судДенис полностью признал свою вину в совершённом убийстве. На оглашение приговора в суд Екатеринбурга приехали старшая дочь убитых Алёна Сабурова, которая уже не жила с родителями, и мать Анны Людмила Гладких.
Последняя заявила, что никогда не простит Дениса за совершённое преступление, поскольку оно было сделано не случайно, а намеренно и со всей жестокостью.
Интересно, что за два месяца до убийства Олег Сабуров выиграл суд, который постановил поделить однушку матери в равных долях между ним, Денисом и их отцом.
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ПриговорВ результате суд приговорил убийцу к пожизненному заключению свободы. Помимо тройного убийства его обвинили в оставлении в опасности грудного ребёнка убитой Александры, а также в угоне автомобиля брата и незаконном хранении боеприпасов.
Также суд постановил выплатить 1,7 миллиона рублей родственникам убитых.
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Анастасия Чинкова