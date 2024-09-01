Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

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Бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» в сентябре 2004 года должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в школе № 1 Беслана, однако план сорвался. Об этом сообщил офицер, полковник ФСБ Виталий Демидкин в беседе с РИА Новости.
Демидкин рассказал, что отряд из 80 человек выехал на стрельбище, которое находилось в 60 километрах от Беслана. В тренировках принимали участие саперы, гранатометчики и люди из других подразделений.
Уточняется, что они готовились к первоначальному плану по уничтожению террористов в школе. Однако, по словам офицера, им приказали возвращаться со стрельбища.
Демидкин отметил, что боевики забросали группы подразделений гранатами, после чего открыли огонь из автоматов. Как только огневое гнездо преступников ликвидировали, то перестрелка прекратилась.
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Уточняется, что они готовились к первоначальному плану по уничтожению террористов в школе. Однако, по словам офицера, им приказали возвращаться со стрельбища.
Демидкин отметил, что боевики забросали группы подразделений гранатами, после чего открыли огонь из автоматов. Как только огневое гнездо преступников ликвидировали, то перестрелка прекратилась.
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Екатерина Коршунова