Пропавший в Омске подросток совершил суицид
ТАСС: Пропавший в Омске подросток совершил суицид
Пропавший в Омске подросток совершил суицид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу регионального СУ СК РФ.
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам доведения до самоубийства несовершеннолетнего по факту смерти 15‑летнего подростка, ушедшего из дома вечером 2 октября.
В ходе организованных оперативно‑разыскных мероприятий его тело обнаружили на территории заброшенного завода в Ленинском округе Омска.
Перед этим стало известно, что поиски пропавших туристов в Красноярском крае приостановили.
Читайте также: