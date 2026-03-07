SHOT: На территории Международного аэропорта Дубая раздались мощные взрывы
В Международном аэропорту Дубая прогремели взрывы, предположительно вызванные падением иранского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, обломки воздушной цели упали на улице в районе терминала №2. Сведений об отмене рейсов пока не поступало, однако посадка временно не производится — пассажиры ожидают дальнейших указаний от сотрудников. Предварительно, никто не пострадал.
Пресс-служба правительства города Dubai Media Office заявила в соцсети X, что после падения обломков произошел «незначительный инцидент», но он уже локализован. Власти Дубая не уточнили место падения воздушной цели и отказались подтверждать сообщения о дроне, который якобы рухнул у Международного аэропорта.
Ранее «Радио 1» передавало, что в иранском городе Кум спасатели извлекли из-под завалов жилого дома шестимесячного младенца. Обрушение здания произошло в результате ракетного удара, нанесённого США и Израилем.
Читайте также: