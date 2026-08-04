Огонь охватил один из популярных курортов в Турции
Лесной пожар произошел в курортной турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.
Возгорание произошло в районе квартала Кадыкей округа Ятаган. Огонь вспыхнул на сельскохозяйственных угодьях и из-за сильного ветра быстро перекинулся на зеленый массив. К борьбе с ним подключились пожарные и лесные службы. Специалисты стараются не допустить его дальнейшего распространения.
Провинция Мугла — один из главных туристических регионов Турции, где находятся популярные курорты Бодрум, Мармарис, Фетхие и Даламан. В летний сезон регион часто сталкивается с пожарами из-за жары и сильного ветра.
Ранее сообщалось, что во Франции с начала лета задержали 375 подозреваемых в причастности к лесным пожарам, включая 142 несовершеннолетних.
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