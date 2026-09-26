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Женщина пострадала при пожаре в Петербурге

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В Курортном районе Санкт‑Петербурга произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадала женщина. Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Инцидент случился накануне в Сестрорецке около 23:00. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире площадью 52 кв. метра на Приморском шоссе, 270. По данным МЧС Петербурга, горели обстановка комнаты и балкон. Огонь успел распространиться на площади 10 кв. метров.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Ранее пожар вспыхнул на борту судна вблизи берегов Камчатки. В результате пострадали семь человек, ещё несколько членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Александр Огарёв

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