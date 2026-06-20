Огромная пробка образовалась на КАД в Петербурге
Сервисы городской информации фиксируют значительные затруднения движения транспорта на Кольцевой автодороге. На магистрали образовалась крупная пробка, информирует Telegram-канал «Питер. Афиша».
По предварительным данным, причиной затора стали несколько дорожных инцидентов. Подробности о количестве участников и пострадавших пока не уточняются.
Ранее, в ночь на 12 июня, на Московской кольцевой автодороге произошло первое в России ДТП с участием электросамоката на скоростной магистрали. Все случилось около часа ночи на втором километре МКАД.
На записях с камер видно, что самокатчик перемещался то по крайней правой полосе, то по обочине, где его и задела проезжавшая фура. Водитель грузовика почувствовал удар в кузов и мгновенно затормозил.
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