Спасатели МЧС вытащили ижевского туриста из оврага в Сочи 200-метровой веревкой

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Из оврага в Сочи при помощи 200-метровой веревки вытащили ижевского туриста спасатели МЧС, говорится в ведомственном Telegram-канале. Пострадавшим оказался 31-летний мужчина, который отдыхал на курорте для богатых в районе Красной Воли.
Крики молодого человека услышала женщина, которая была неподалеку. Помочь ему самостоятельно она не смогла, поэтому вызвала спасателей. Те спустились к пострадавшему, используя страховочную веревку, а затем эвакуировали его на носилках.
Туриста передали медикам.
Перед этим сообщалось о пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманском.
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«В результате падения пострадавший получил лишь мелкие ссадины и ушибы», — сказано в сообщении.
Туриста передали медикам.
Перед этим сообщалось о пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманском.
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Никита Кротов