Огромный металлический прут насквозь пробил грудь россиянина, чудом сохранив ему жизнь
В Дагестане произошёл жуткий случай на стройке, где один из рабочих получил тяжёлую травму, упав на железную арматуру. Несмотря на то, что прут прошёл насквозь через грудь потерпевшего, мужчина остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».
Чрезвычайное происшествие случилось в Дербенте. Строитель, потеряв равновесие, упал на острый металлический стержень, который прошёл через его тело насквозь и задел многие жизненно важные органы. Однако, несмотря на серьёзность травмы, врачам удалось спасти пострадавшего.
Хирурги провели сложнейшую операцию, восстановив все повреждённые органы. Удивительно, но уже в больничной палате мужчина чувствовал себя относительно хорошо, а обо всём случившемся рассказывал со смехом.
Ранее сообщалось о нападении мигранта на мужчину, который спросил о сроках завершения стройки.
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