Огромный металлический прут насквозь пробил грудь россиянина, чудом сохранив ему жизнь

06 августа 2025, 15:21

Строитель в Дагестане выжил после того, как металлический прут пронзил его грудь

Фото: Istock/Gumpanat

В Дагестане произошёл жуткий случай на стройке, где один из рабочих получил тяжёлую травму, упав на железную арматуру. Несмотря на то, что прут прошёл насквозь через грудь потерпевшего, мужчина остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».